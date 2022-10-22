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Кремль хоче підірвати дамбу Каховської ГЕС і звинуватити Україну, – ISW

Наталя Дуляба

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Російські окупанти спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і звинуватити в підриві Україну. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Українська правда.

Російські війська почали виводити із західної частини Херсонської області. Ймовірно, це може тривати протягом наступних кількох тижнів, але росіяни можуть зіткнутися з труднощами, якщо українська армія вирішить атакувати.

Російські офіційні особи залишаються стриманими щодо того, чи віддав президент Росії Володимир Путін наказ про виведення військ з Херсона, і, ймовірно, продовжують готувати інформаційний простір до колапсу, який раніше прогнозував ISW.

Російські війська, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дозволити українським військам переслідувати себе вглиб Херсонської області.

За оцінкою аналітиків, окупанти майже напевно звинуватять Україну в підриві дамби. Проте Україна не має матеріальної зацікавленості у її підриві, який може затопити 80 українських міст і змусити до переміщення сотні тисяч людей, а також завдати шкоди і без того проблемному електропостачанню в Україні.

Однак Росія має всі підстави намагатися забезпечити прикриття своїм силам, які відступають. Будь-які заяви про те, що російські війська не підірвуть дамбу через занепокоєння щодо водопостачання Криму, є абсурдними.

Також аналітики заявляють, що президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу з неї.

Як повідомляв Львівський портал, українська розвідка заявила, що рашисти замінували Каховську ГЕСС ще в квітні, а тепер встановлюють вибухівку у шлюзах та на опорах.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором.

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