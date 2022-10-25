Данілов: Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим залишиться без води на 10-15 років

Якщо російські окупаційні війська наважаться підірвати Каховську ГЕС, тоді Крим залишиться без води на 10-15 років, а, можливо, навіть назавжди. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Sky news.

«Доведеться почекати і подивитися, але якщо вони все ж підірвуть (Каховську ГЕС, – ред.), то ідея водопостачання в Криму зникне на 10-15 років, а може, й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води?», – сказав Данілов.

Він додав: Україні відомо про те, що росіяни замінували значною кількістю вибухівки Каховську дамбу. Втім Олексій Данілов не очікує, що російські війська відступатимуть із Херсона.

«Вони мають власний план, який, я думаю, ми розуміємо», – зауважив секретар РНБО.

Як повідомляв Львівський портал, українська розвідка заявила, що рашисти замінували Каховську ГЕСС ще в квітні, а тепер встановлюють вибухівку у шлюзах та на опорах.

20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором.

Про те, що росіяни спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції і звинуватити в підриві Україну, кажуть й аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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