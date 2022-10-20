Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС і можуть її підірвати, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції й планує здійснити теракт під чужим прапором. Про це Зеленський повідомив у зверненні до Європейської ради.

« Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів», – заявив президент.

За його словами, дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Постраждати можуть сотні тисяч людей.

« бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито «печуться» у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою», – розповів президент.

За інформацією Зеленського, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Через це він наполягає, що на Каховську ГЕС потрібна міжнародна спостережна місія.

«Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу. Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби», – наголосив Зеленський.

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