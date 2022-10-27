Діяльність російської і білоруської армій вказують на підготовку до ескалації, – Генштаб

Діяльність російських і білоруських Збройних Сил на території Республіки Білорусь говорять про системну підготовку до ескалації. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов на брифінгу 27 жовтня.

«Діяльність російських і білоруських Збройних Сил та силових структур вказує на системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери ЗС Російської Федерації беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Республіки Білорусь. Загалом сплановано оцінити готовність до приведення у бойову готовність під виглядом тренувань», – сказав він.

За словами Олексія Громова, на території Білорусі тривають приховані військові заходи: переміщення особового складу, озброєння та військової техніки, маневри на полігонах, відновлення та облаштування нових об’єктів військової інфраструктури. Все це поєднується із публічними сигналами Республіки Білорусь про те, що вона не має наміру нападати на Україну.

«Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками робочих колективів формують образ ворога із необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО», – підкреслив військовий.

Разом із тим Олексій Громов наголосив, що наразі Генштаб не бачить ознак формування наступального угруповання на території Білорусі.

«Безпосереднього створення наступального угруповання противником з боку території Республіки Білорусь ми не відмічаємо, але заходи цілеспрямовано противник проводить. Це може бути як напрямок з території Чорнобильської зони, а також із Чернігівської області. Загрози є, загрози будуть, ми на все відповідно реагуємо, відстежуємо. Відповідно, ми вже наростили своє угруповання на північному напрямку. Ми адекватно реагуємо на всі загрози не тільки з території Білорусі, а й зі сходу нашої країни та з півдня. Насамперед вони відчувають, що не можуть проламати фронт ні на південному, ні на східному напрямках», – додав він.

Нагадаємо, у другій половині жовтня Генштаб ЗСУ заявив, що загроза наступу з території Білорусі зростає. Ймовірний наступ може відбутися на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння та військової техніки.

Паралельно з цим супутникові знімки показали, що зі середини жовтня на білоруському аеродромі «Зябрівка» під Гомелем побільшало російської техніки та військових.

Британська розвідка й американський Інститут вивчення війни вважають, що наступ з Білорусі на Україну найближчим часом є малоймовірним.

Зі свого боку силовики й військові кажуть, що Україна готова до будь-якого розвитку подій з боку Білорусі, у прикордонній зоні заміновані усі шляхи. Тому якщо ворог таки спробує вторгнутися в Україну, то отримає відсіч ще на кордоні.

Щодо ситуації всередині Білорусі, то там фіксують непоодинокі випадки, коли росіяни ставляться зухвало до білорусів, між ними спалахують конфлікти на тлі національної приналежності.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.