Британська розвідка теж вважає наступ з Білорусі малоймовірним

У розвідці Великої Британії вважають малоймовірним нове вторгнення до України з території Білорусі. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 21 жовтня.

Розвідка повідомляє, що 14 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до нового російсько-білоруського угруповання військ будуть залучені 70 тис. білоруських військових і до 15 тис. росіян. Наступного дня влада Білорусі опублікувала відео, на якому нібито показано прибуття російських військ до Білорусі.

Проте, на думку розвідки Британії, на сьогоднішній день малоймовірно, що Росія справді розмістила значну кількість додаткових військ у Білорусі.

«Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні формування заявленої чисельності: її сили сконцентровані в Україні. Білоруські військові, швидше за все, зберігають мінімальні можливості для проведення складних операцій», – йдеться в повідомленні.

Відтак у розвідці вважають, що оголошення, ймовірно, є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність і переконати Україну відвести сили для охорони північного кордону.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає.

На думку американських аналітиків, такий хід подій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не мають можливості навіть перекрити українські шляхи постачання із заходу за допомогою наземного наступу.

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