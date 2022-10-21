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Ризик наступу з Білорусі залишається низьким, – ISW

Ольга Денисяка

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Ризик російського наступу з Білорусі залишається низьким. Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW), передає УП.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає.

На думку аналітиків ISW, такий хід подій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не мають можливості навіть перекрити українські шляхи постачання із заходу за допомогою наземного наступу. Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід знаходиться за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота надзвичайно ускладнюють ведення маневреної війни через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях. Автомобільна і залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною і Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були найсильнішими. Зараз ці сили значно ослаблені.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повторив 20 жовтня, що Білорусь може сконцентрувати живу силу на кордоні, щоб зафіксувати українські сили на півночі України і запобігти їх розгортанню в зоні активних бойових дій на півдні і сході України.

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