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Росіяни конфліктують із білорусами і шукають найманців на Близькому Сході, – Генштаб

Наталя Дуляба

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В Білорусі фіксують непоодинокі випадки, коли між росіянами та білорусами спалахують конфлікти на тлі національної приналежності. Рашисти намагаються знайти нових найманців у країнах Близького Сходу. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 22 жовтня.

Так, на території республіки Білорусь продовжується розгортання спільного угрупування військ РФ та РБ. Протягом доби 21 жовтня ворожа авіація проводила навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Білорусі.

«Між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів», – кажуть у Генштабі.

Крім того відомо, що російське військове керівництво активно шукає зброю та не полишає спроб залучити до війни в України іноземних найманців. Так, в одній із країн Близького Сходу продовжують вербувати бойовиків. Тим часом у самій Росії не вщухає невдоволення через мобілізацію.

«Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення Російської Федерації. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення», – додають у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб заявив, що зростає загроза наступу з території Білорусі. Ймовірний наступ може відбутися на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння та військової техніки.

Супутникові знімки показали, що зі середини жовтня на білоруському аеродромі «Зябрівка» під Гомелем побільшало російської техніки та військових.

Британська розвідка й американський Інститут вивчення війни вважають, що наступ з Білорусі на Україну найближчим часом є малоймовірним.

Зі свого боку силовики й військові кажуть, що Україна готова до будь-якого розвитку подій з боку Білорусі, у прикордонній зоні заміновані усі шляхи. Тому якщо ворог таки спробує вторгнутися в Україну, то отримає відсіч ще на кордоні.

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