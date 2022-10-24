Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії

Уряд Великої Британії очолить колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак. Оскільки його єдина конкурентка Пенні Мордонт відмовилася від участі у виборах. Про це Пенні Мордонт повідомила в Твіттері.

«Зрозуміло, що колеги відчувають, що сьогодні нам потрібна визначеність. Вони прийняли це рішення з добрими намірами на благо країни… В результаті ми обрали нашого наступного прем’єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз демонструє різноманітність і талановитість нашої партії», – йдеться у повідомленні.

Таким чином Ріші Сунак автоматично стане новим прем’єр-міністром.

Як пише Європейська правда, голова Комітету 1922 сер Грем Бреді підтвердив, що новий лідер Торі виступить перед парламентарями о 14:30 за британським часом (16:30 за Києвом).

«Можу підтвердити, що ми отримали одну кандидатуру, яка відповідає критеріям. Відповідно, Ріші Сунака обрано лідером Консервативної партії», – сказав Бреді.

Пізніше його кандидатуру має офіційно затвердити король Чарльз III.

Сунак був єдиним кандидатом, якому вдалося зібрати 100 голосів, необхідні для участі у виборах нового лідера консерваторів.

Як повідомляв Львівський портал, 20 жовтня прем’єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 45 днів перебування на посаді.

Після цього британські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стали писати про те, що Боріс Джонсон планує знову поборотись за крісло прем’єра Великої Британії.

Додамо, що Боріс Джонсон очолював уряд Великої Британії з 2019 по липень 2022 року. На початку липня він подав у відставку після того, як з його кабінету масово пішли міністри. Його наступницею стала Ліз Страсс, яка до цього була главою британського МЗС.

22 жовтня Джонсон здобув підтримку депутатів, необхідну для боротьби за пост прем’єра.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.