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Борис Джонсон планує змагатися за пост прем’єра Великої Британії, – The Times

Ольга Денисяка

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Експрем’єр-міністр Борис Джонсон планує взяти участь на наступних виборах лідера Консервативної партії, щоб замінити Ліз Трасс. Про це пише The Times з посиланням на власні джерела.

«Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, братиме участь у конкурсі лідерів консерваторів (а отже й на посаду прем’єра – ред.). Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів», – повідомив політичний редактор видання Стівен Суінфорд.

Зазначимо, що прем’єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

Через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету, депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем’єр-міністерку піти у відставку.

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