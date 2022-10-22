ОСТАННІ НОВИНИ

Джонсон здобув підтримку депутатів, необхідну для боротьби за пост прем’єра, – ЗМІ

Наталя Дуляба

|

Експрем’єр Британії Боріс Джонсон заручився підтримкою більше 100 депутатів, що дозволяє йому вступити в змагання за лідерство у Консервативній партії. Про це пише Європейська правда з посиланням на Sky News і наближене до Джонсона джерело.

«Боріса Джонсона підтримують понад 100 депутатів парламенту, а отже, він може бути включений до виборчого бюлетеня», – йдеться у повідомленні.

За словами політичного оглядача телеканалу Ліз Бейтс, публічно про підтримку Джонсона заявили 50 депутатів.

«Тому варто пам’ятати, що це також може бути частиною спроби набрати обертів у цьому конкурсі, який відбувається у дуже короткий період», – сказала вона.

Водночас за даними телеканалу, кількість депутатів, які підтримують колишнього міністра фінансів Ріші Сунака є вищою.

«Наразі лідером є Ріші Сунак. Він має понад 100 прихильників, які підтримують його публічно, тож тепер він знає, що якщо вступить у перегони – ні він, ні Боріс Джонсон офіційно цього ще не зробили – він, безумовно, пройде до наступного етапу», – додала Бейтс.

Як повідомляв Львівський портал, 20 жовтня прем’єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 45 днів перебування на посаді.

Після цього британські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стали писати про те, що Боріс Джонсон планує знову поборотись за крісло прем’єра Великої Британії.

Додамо, що Боріс Джонсон очолював уряд Великої Британії з 2019 по липень 2022 року. На початку липня він подав у відставку після того, як з його кабінету масово пішли міністри. Його наступницею стала Ліз Страсс, яка до цього була главою британського МЗС.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал