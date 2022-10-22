Джонсон здобув підтримку депутатів, необхідну для боротьби за пост прем’єра, – ЗМІ

Експрем’єр Британії Боріс Джонсон заручився підтримкою більше 100 депутатів, що дозволяє йому вступити в змагання за лідерство у Консервативній партії. Про це пише Європейська правда з посиланням на Sky News і наближене до Джонсона джерело.

«Боріса Джонсона підтримують понад 100 депутатів парламенту, а отже, він може бути включений до виборчого бюлетеня», – йдеться у повідомленні.

За словами політичного оглядача телеканалу Ліз Бейтс, публічно про підтримку Джонсона заявили 50 депутатів.

«Тому варто пам’ятати, що це також може бути частиною спроби набрати обертів у цьому конкурсі, який відбувається у дуже короткий період», – сказала вона.

Водночас за даними телеканалу, кількість депутатів, які підтримують колишнього міністра фінансів Ріші Сунака є вищою.

«Наразі лідером є Ріші Сунак. Він має понад 100 прихильників, які підтримують його публічно, тож тепер він знає, що якщо вступить у перегони – ні він, ні Боріс Джонсон офіційно цього ще не зробили – він, безумовно, пройде до наступного етапу», – додала Бейтс.

Як повідомляв Львівський портал, 20 жовтня прем’єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 45 днів перебування на посаді.

Після цього британські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стали писати про те, що Боріс Джонсон планує знову поборотись за крісло прем’єра Великої Британії.

Додамо, що Боріс Джонсон очолював уряд Великої Британії з 2019 по липень 2022 року. На початку липня він подав у відставку після того, як з його кабінету масово пішли міністри. Його наступницею стала Ліз Страсс, яка до цього була главою британського МЗС.

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