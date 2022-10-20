ОСТАННІ НОВИНИ

Прем'єрка Британії оголосила про відставку

Андрій Котенський

|

Прем’єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді. Про це повідомляє Європейська правда.

«Я прийшла на посаду в часи великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім’ї та підприємства були стурбовані тим, як оплачувати свої рахунки», – сказала вона.

Трасс додала, що вона була обрана «з мандатом змінити це» і її уряду вдалося досягти успіху у зменшенні рахунків громадян.

«Я не можу реалізувати мандат, який мені довірили. Я повідомила королю про наміри подати у відставку», – визнала вона.

За її словами, будуть проведені вибори керівництва Консервативної, які «мають бути завершені протягом наступного тижня».

Трасс сказала, що «це забезпечить нам продовження виконання наших фінансових планів».

Вона залишиться на посаді прем’єр-міністра до обрання наступника.

Оголошення про відставку прозвучало на 45-й день перебування Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра.

Ще напередодні в її офісі запевняли, що вона не збирається у відставку. Однак ввечері подала у відставку глава МВС Суелла Браверман і натякнула, що прем’єрці слід зробити те саме.

Браверман стала другою міністеркою уряду Трасс, що пішла з посади через трохи більш як 40 днів його роботи. Минулого тижня прем’єрка звільнення міністра фінансів Квасі Квартенга, який представив розкритиковану податкову реформу.

У четвер стало відомо, що до відставки Трасс закликають 14 членів Консервативної партії.

У понеділок новопризначений міністр фінансів Британії Джеремі Гант оголосив про фактичне скасування податкової реформи, яку ініціювала Трасс і через яку Консервативна партія почала обговорювати її відставку.

Через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету, депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем’єр-міністерку піти у відставку. Але сама Трасс, вибачившись за помилки, виключила таку можливість.

Як відомо лише 5 вересня міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у виборах, щоб замінити замінить Бориса Джонсона на посаді прем’єр-міністра країни .6 вересня Ліз Трасс офіційно стала прем’єркою Великої Британії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал