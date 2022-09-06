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Ліз Трасс офіційно стала прем’єркою Великої Британії

Анастасія Диняк

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Королева Єлизавета ІІ схвалила кандидатуру Ліз Трасс на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії. Про це пише BBC.

Так, у вівторок, 6 вересня, у шотландському замку Балморал Ліз Трасс отримала формальне схвалення Єлизавети ІІ. Раніше до королеви також приїхав Борис Джонсон та подав їй заяву про відставку, яку монархиня прийняла.

Єлизавета II вперше за часи свого правління не змогла призначити нового прем’єр-міністра у Лондоні через проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, у понеділок, 5 вересня, закінчилися виборчі перегони на посаду прем’єра Великої Британії. Перемогу одержала 47-річна членкиня Консервативної партії та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Про її політичні плани, обіцянки та ставлення до України можна прочитати за посиланням.

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