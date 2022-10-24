Джонсон відмовився брати участь у виборах

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії, а від так він не зможе повернути крісло прем’єра. Про це повідомляє Європейська правда.

У заяві, яку поширюють британські ЗМІ, Джонсон заявив, що мав підтримку достатньої кількості депутатів-консерваторів (тобто більше 100), але вирішив, що висувати свою кандидатуру в нинішніх обставинах «буде просто неправильно» і що «не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об’єднаної партії в парламенті».

Джонсон підтвердив, що вів переговори з іншими кандидатами (Ріші Сунаком і Пенні Мордонт) про об’єднання кампаній «в ім’я національного інтересу», «але, на жаль, ми не змогли цього досягти».

«Тому я боюся, що найкраще, що я можу зробити, – це не допустити висунення моєї кандидатури і підтримати того, хто переможе», – підсумував він.

Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії Британії наразі претендують два кандидати – колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт. За даними Sky News, Сунак заручився підтримкою 144 депутатів, а Мордонт – лише 24, чого буде недостатньо для висунення кандидатури.

Нагадаємо, що для здобуття номінації кандидат повинен заручитися підтримкою мінімум 100 депутатів від Консервативної партії до 14:00 понеділка. Після цього між кандидатами відбудуться наступні тури голосування онлайн. У разі, якщо лише один кандидат отримає достатню підтримку парламентарів (поки що це лише Сунак), він автоматично стає лідером торі та прем’єром Британії.

Ріші Сунак є єдиним можливим кандидатом на посаду лідера Консервативної партії Великої Британії, до якого британці ставляться радше позитивно, аніж навпаки.

Як повідомляв Львівський портал, 20 жовтня прем’єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 45 днів перебування на посаді.

Після цього британські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стали писати про те, що Боріс Джонсон планує знову поборотись за крісло прем’єра Великої Британії.

Додамо, що Боріс Джонсон очолював уряд Великої Британії з 2019 по липень 2022 року. На початку липня він подав у відставку після того, як з його кабінету масово пішли міністри. Його наступницею стала Ліз Страсс, яка до цього була главою британського МЗС.

22 жовтня Джонсон здобув підтримку депутатів, необхідну для боротьби за пост прем’єра.

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