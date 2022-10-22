З ночі росіяни випустили по Україні 36 ракет, – Зеленський

Із ночі і фактично до обіду суботи, 22 жовтня, російські окупаційні війська обстріляли Україну 36 крилатими ракетами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Тelegram.

Глава держави відзначив, що Росія підло б’є по критично важливих об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні. Це, за словами Зеленського, – тактика терористів. І він закликав світ зупинити цей терор.

«Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої!», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. В Укренерго вже заявили, що ця атака за масштабами пошкоджень співмірна або може навіть перевищувати наслідки ворожих обстрілів 10-12 жовтня.

Після обстрілів подекуди, зокрема на Рівненщині і в Хмельницькому, зникло світло. Укренерго змушене було обмежити електропостачання у 10 областях та в Києві. Станом на 14:00 год. у сімох областях без світла були 1,5 мільйона абонентів.

Під час першої повітряної тривоги Повітряні Сили збили 18 із 33 критих ракет, які випустили рашисти. На Львівщині обійшлося без влучань, працювала ППО.

Згодом по всій Україні оголосили повторну тривогу, яка тривала близько години. Під час неї рашисти знову атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Волині, чим його фактично знищили.

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