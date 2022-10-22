Над Миколаївщиною збили 10 «Шахедів»

У небі над Миколаївщиною збили 10 іранських ударних дронів Shahed-136. Про це йдеться на сторінці Повітряних Сил у Facebook.

Бійці нашої протиповітряної оборони успішно попрацювали на Миколаївщині у ніч на суботу, 22 жовтня. За дві години, з півночі до 02:00 год., вони збили десяток ворожих безпілотників Shahed-136.

Нагадаємо, ще в кінці вересня ЗСУ заявили, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення. Дотепер ЗСУ знищили 223 такі безпілотники.

Найчастіше рашисти застосовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, марковані як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Українські військові стали вчитись збиттю таких дронів-камікадзе і роблять це досить успішно, тому ворог перейшов на нові тактичні прийоми. Втім у ЗСУ кажуть, що будуть й надалі протидіяти таким атакам. Зі середини жовтня ЗСУ збивають уже 85% «Шахедів».

Зауважимо, що в першій половині жовтня українські партизани заявляли, що росіяни привезли на окуповану Херсонщину та в Крим іранських інструкторів, аби ті їх вчили користуватись ударними безпілотниками Shahed-136. Нещодавно стало відомо, що десятьох таких інструкторів Україна ліквідувала.

При цьому офіційний Іран заперечує, що продавав Росії свої ударні безпілотники під час повномасштабної війни проти України.

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