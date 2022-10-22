На Київщині російську ракету збили зі «Стінгера»

В суботу вранці, 22 жовтня, під час масованої атаки російських окупантів на Київщині за допомогою ПЗРК «Стінгер» вдалося збили одну з ворожих ракет. Про це йдеться на сторінці Сил спеціальних операцій у Facebook.

Під час бойового чергування один із підрозділів ССО отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками з району міста Борисоглебськ. Наші військові помітили ціль на Київщині, вона рухалась у бік заходу України.

Російську ракету вдалося вразити з переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер», після чого вона впала на землю.

Як додав очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов, загалом в області вдалося збити чотири ворожі ракети. Бойовий заряд однієї з них сягає 400 кг.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. В Укренерго вже заявили, що ця атака за масштабами пошкоджень співмірна або може навіть перевищувати наслідки ворожих обстрілів 10-12 жовтня.

Після обстрілів подекуди, зокрема на Рівненщині і в Хмельницькому, зникло світло. Укренерго змушене було обмежити електропостачання у 10 областях та в Києві. Станом на 14:00 год. у сімох областях без світла були 1,5 мільйона абонентів.

Під час першої повітряної тривоги Повітряні Сили збили 18 із 33 критих ракет, які випустили рашисти. На Львівщині обійшлося без влучань, працювала ППО.

Згодом по всій Україні оголосили повторну тривогу, яка тривала близько години. Під час неї рашисти знову атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Волині, чим його фактично знищили.

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