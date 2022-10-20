Окупанти намагатимуться відійти з плацдарму на Херсонщині, — британська розвідка

За даними британської розвідки, російські окупанти планують покинути власні позиції на Херсонщині та перебратися на лівий берег Дніпра, однак їм заважають зруйновані мости. Про це йдеться у звіті відомства.

Так, британські розвідники зазначили, що російське командування визнає складність ситуації для окупантів на тениторії тимчасово окупованої Херсонщини. Зокрема йдеться про Сергія Суровікіна, який також наголошував на необхідності «евакуації» цивільного населення.

«Заява Суровікіна з поганими новинами про “спеціальну військову операцію” є дуже незвичною. Вона може вказувати на те, що керівництво РФ всерйоз планує масштабне відведенням своїх військ, які наразі перебувають на захід від Дніпра», — йдеться у повідомленні.

Однак у розвідці додають, що для російської армії виникне чимало труднощів у перекиданні власних сил на лівий берег Дніпра.

«Оскільки всі повноцінні мости серйозно пошкодені, РФ скоріш за все доведеться покладатися на тимчасовий міст із барж, який добудували під Херсоном останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях», — пояснили у відомстві.

Що відбувається на Херсонщині

Західні військові чиновники припускають, що українські військові можуть звільнити Херсон від російських окупантів вже у другій декаді жовтня.

Станом на 16 жовтня росіяни почали «евакуйовуватися» з тимчасово окупованого міста. З Херсона на територію анексованого Криму вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Окрім того, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів з сім’ями окупаційної «влади» виїхала з Нової Каховки до Севастополя.

19 жовтня колаборант Володимир Сальдо заявив, що самопроголошена окупаційна «влада» Херсонщини виїжджає на лівий берег Дніпра через контрнаступ ЗСУ. Окрім того, окупанти на тиждень закрили в’їзд на територію області для цивільних.

Згодом російські окупанти заявили, що планують «евакуювати» мешканців Херсонщини до РФ через контрнаступ українських військових.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що на Херсонському напрямку українські військові «результативно» знищують техніку російських окупантів та суттєво поповнюють обмінний фонд.

Станом на 7 жовтня на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів. 12 жовтня ЗСУ звільнили від росіян ще п’ять.

Напередодні в ЗСУ офіційно підтвердили звільнення на півночі Херсонщини 11 населених пунктів: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої Олександрівки, Малої Олександрівки, Давидового Броду, Петропавлівки, Нововоскресенського і Новогригорівки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про деокупацію ще й Миролюбівки та Архангельського.

Загалом з початку жовтня ЗСУ деокупували понад 500 кілометрів квадратних.

Нагадаємо, станом на початок серпня в Україні деокупованими були 1054 населені пункти.