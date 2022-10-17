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Росіяни залишили сотні населених пунктів без світла, – Шмигаль

Анастасія Диняк

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Російські військові атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в трьох областях України. Унаслідок цього сотні населених пунктів знеструмлені. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, у понеділок, 17 жовтня, росіяни завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині й Сумщині, пошкодивши критичну інфраструктуру. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок обстрілу.

Окрім того, у Києві зафіксували п’ять ударів дронами-камікадзе. Пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок.

За словами прем’єра, наразі всі служби працюють над усуненням наслідків та відновленням електропостачання.

«Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години», – закликав Шмигаль.

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

Національна енергетична компанія «Укренерго» попереджає про можливе застосування графіків аварійного вимкнення електроенергії через російські обстріли зранку 17 жовтня.

Після масованих ударів українців закликали зменшити споживання електроенергії, аби зменшити навантаження на мережі. У Львові наразі не планують вводити аварійні відключення світла, втім у «Львівобленерго» заявили, що це може статись, якщо мешканці не зменшать споживання електроенергії.

У Львівській ОВА заявили, що за останні п’ять днів Львівщина стала споживати електроенергії майже на 10% менше. Але для того, щоб вберегти мережі від сильного навантаження й уникнути відключень, мешканців області закликають й надалі обмежувати використання світла у визначені години.

Додамо, що під час опалювального сезону 2022/2023 в Україні знизять мінімально допустиму температуру у помешканнях до 16 градусів тепла, середній показник – до 18 градусів тепла. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже закликав українців готуватися до важкої зими, бо Росія продовжуватиме обстріли енергетичної інфраструктури України, а також починати економити електроенергію.

Тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

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