«Укренерго» не виключає аварійних вимкнень світла через атаки рф

Національна енергетична компанія «Укренерго» попереджає про можливе застосування графіків аварійного вимкнення електроенергії через російські обстріли зранку 17 жовтня. Про це йдеться у Facebook «Укренерго».

Зазначається, що внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ремонтні бригади «Укренерго» працюють над усуненням наслідків та запевняють, що ситуація в енергосистемі є контрольованою.

Проте «Укренерго» не виключає можливості введення графіків аварійних відключень.

«Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби. Із завданням навести паніку ворог не впорався. Нас не залякати!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

Після масованих ударів українців закликали зменшити споживання електроенергії, аби зменшити навантаження на мережі. У Львові наразі не планують вводити аварійні відключення світла, втім у «Львівобленерго» заявили, що це може статись, якщо мешканці не зменшать споживання електроенергії.

У Львівській ОВА заявили, що за останні п’ять днів Львівщина стала споживати електроенергії майже на 10% менше. Але для того, щоб вберегти мережі від сильного навантаження й уникнути відключень, мешканців області закликають й надалі обмежувати використання світла у визначені години.

Додамо, що під час опалювального сезону 2022/2023 в Україні знизять мінімально допустиму температуру у помешканнях до 16 градусів тепла, середній показник – до 18 градусів тепла. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже закликав українців готуватися до важкої зими, бо Росія продовжуватиме обстріли енергетичної інфраструктури України, а також починати економити електроенергію.

Тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

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