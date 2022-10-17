Росіяни атакували Україну 42 ударними дронами, – МВС

В понеділок вранці, 17 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну 42 дронами-камікадзе, Повітряні Сили збили більшість із них. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив глава МВС Денис Монастирський.

«Сьогодні зранку Україна була атакована 42 дронами, 36 із них було збито, тобто абсолютна більшість дронів», – сказав він.

Міністр уточнив, що основний удар прийшовся на Київ, втім деякі дрони атакували також й Сумську і Дніпропетровську області. Так, на столицю ворог спрямував близько 30 дронів, 25 із яких «приземлили» ЗСУ.

Денис Монастирський відзначив майстерну роботу українських військових і наголосив, що влаштована Росією масована атака не досягла своєї мети.

«Ця атака мала перевершити минулий понеділок, коли були ракетні обстріли, але цього не сталося», – підкреслив він.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня рашисти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано чотири удари, в тому числі по житлових будинках у Шевченківському районі.

Наразі відомо про трьох загиблих та 19 врятованих людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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