ОСТАННІ НОВИНИ

Росіяни атакували Україну 42 ударними дронами, – МВС

Наталя Дуляба

|

В понеділок вранці, 17 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну 42 дронами-камікадзе, Повітряні Сили збили більшість із них. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив глава МВС Денис Монастирський.

«Сьогодні зранку Україна була атакована 42 дронами, 36 із них було збито, тобто абсолютна більшість дронів», – сказав він.

Міністр уточнив, що основний удар прийшовся на Київ, втім деякі дрони атакували також й Сумську і Дніпропетровську області. Так, на столицю ворог спрямував близько 30 дронів, 25 із яких «приземлили» ЗСУ.

Денис Монастирський відзначив майстерну роботу українських військових і наголосив, що влаштована Росією масована атака не досягла своєї мети.

«Ця атака мала перевершити минулий понеділок, коли були ракетні обстріли, але цього не сталося», – підкреслив він.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня рашисти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано чотири удари, в тому числі по житлових будинках у Шевченківському районі.

Наразі відомо про трьох загиблих та 19 врятованих людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал