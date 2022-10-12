Шмигаль – до українців: зима буде важкою, бо Росія використовує холод як зброю

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців готуватися до важкої зими, бо Росія продовжуватиме обстріли енергетичної інфраструктури України, а також починати економити електроенергію. Про це він сказав у своєму зверненні.

Денис Шмигаль розповів, що Росія використовує ракети й дрони-камікадзе проти цивільної інфраструктури. За останній три дні зафіксували 128 обстрілів, унаслідок яких пошкоджено понад 200 різних об’єктів, серед них – 28 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Удари окупанти завдавали як по генерації, так і по розподілу електроенергії. Незважаючи на більше сотні випущених ракет і дронів, завдяки системі ППО вдалося уникнути критичних пошкоджень. Тому українська енергосистема функціонує в нормальному режимі й Україні не довелось просити екстреної допомоги з-за кордону.

«Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти і проробляли різні сценарії реагування. Було закуплене необхідне резервне обладнання… Водночас ми маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність… Не будемо прикрашати дійсність: ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаю всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожній родині був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло. Ми зі свого боку разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечуємо ремонти пошкодженої інфраструктури», – відзначив прем’єр-міністр.

За його словами, зараз готовність до опалювального сезону в Україні становить більше 90%. Також підготовлено спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації, якщо буде неможливо швидко відновити критичну інфраструктуру.

Денис Шмигаль підкреслив, що для проходження осені й зими потрібно зменшити споживання електроенергії, щоб менше відключати її за графіком. В ідеалі з 17:00 до 22:00 Україні треба використовувати на 25% менше електрики. За останні дві доби українці змогли зменшити споживання на 10%.

Разом із тим Шмигаль зауважив, що не потрібно сидіти у темряві. Необхідно максимально зменшити використання найбільш енергомістких приладів.

Також прем’єр-міністр закликав після початку опалювального сезону ощадливо використовувати газ та вугілля, хоча це призведе до зниження температури повітря в приміщеннях.

Мінімально допустима температура, за його словами, становитиме 16 градусів, а середня – 18 градусів.

«Важливо розуміти, що російські терористи будуть намагатися використовувати холод як свою зброю. У їхній хворій уяві українці, які сидять декілька годин без світла, – це і є перемога. Вони думають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде. Все, що вони зруйнували, ми відновимо», – резюмував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, ще наприкінці літа голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко вже попередив, що в домівках українців цьогоріч буде значно холодніше. Температура повітря буде на 4 градуси нижчою за норму і становитиме 17-18°C. Сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше ніж зазвичай.

Президент Володимир Зеленський ще на початку літа попередив, що опалювальний сезон 2022/2023 буде найважчим в історії незалежної України. Однак в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

Мораторій на підняття тарифів Верховна Рада ухвалила наприкінці липня, нещодавно закон уже підписав президент України.

Загалом цієї зими Україна планує на 40% зменшити споживання газу.

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