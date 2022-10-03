За тиждень на Львівщині виявили 2,5 тисячі хворих на коронавірус

На Львівщині продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Впродовж тижня, з 26 вересня по 2 жовтня, в області виявили майже 2,5 тисячі нових хворих. Ще 18 людей померли від ускладнень. Про це повідомила у Facebook очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

Впродовж тижня, з 26 вересня до 2 жовтня, в області зробили 7201 тест на коронавірус. З них 2499 виявились позитивними. Це на дві сотні більше, ніж за попередній тиждень. Від ускладнень коронавірусу на Львівщині померли 18 хворих.

Станом на 3 жовтня на лікуванні в covid-стаціонарах є 441 пацієнт.