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За тиждень на Львівщині виявили 2,5 тисячі хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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На Львівщині продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Впродовж тижня, з 26 вересня по 2 жовтня, в області виявили майже 2,5 тисячі нових хворих. Ще 18 людей померли від ускладнень. Про це повідомила у Facebook очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

Впродовж тижня, з 26 вересня до 2 жовтня, в області зробили 7201 тест на коронавірус. З них 2499 виявились позитивними. Це на дві сотні більше, ніж за попередній тиждень. Від ускладнень коронавірусу на Львівщині померли 18 хворих. 

Станом на 3 жовтня на лікуванні в covid-стаціонарах є 441 пацієнт.

Як повідомляв Львівський портал, нова хвиля коронавірусу на Львівщині розпочалася у першій половині серпня. Тоді лише за тиждень кількість нових хворих виросла відразу на 30%.

Через старт нової covid-хвилі у Львові можуть повернути масковий режим.

Рівень охоплення бустерним щепленням у Львові сягає лише 8%, тому медики закликають вакцинуватись. Зробити це можна у своїй поліклініці, попередньо звернувшись до свого лікаря.

Зараз у Львові є доступні три covid-вакцини: китайська CoronaVac, бельгійська Johnson & Johnson, яку привезли вперше, а також американська Pfizer.

Додамо також, що наприкінці липня в Україні офіційно виявили новий штам «Омікрону», який називають типом «ВА.5». На Львівщині саме цей тип вірусу запідозрили у 30 людей, однак лабораторно він поки не підтвердився.

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