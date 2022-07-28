В Україні виявили новий різновид «Омікрону»

В Україні офіційно виявили перші випадки нового різновиду штаму «Омікрону», який називають типом «ВА.5». Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Перших 7 хворих, у яких виявили новий різновид «Омікрону», зафіксували у Чернівецькій області. Однак є ймовірність, що він вже міг поширитись й на інші області.

«Не виключено, що підтип “Омікрону” вже є в інших регіонах. Дослідження зразків триває», ‒ йдеться у повідомленні.

Водночас у МОЗ наголошують: коронавірус нікуди не зник. Більше того, він мутує і намагається ухилитись від виробленого у людини імунітету.

Чи спричиняє цей новий різновид штаму «Омікрон» до більш важкого перебігу або чи призводить до більшої летальності, достеменно сказати медики не можуть, бо наразі є замало відповідних досліджень. Проте за даними ВООЗ, в Європі більшає важкохворих і смертей від Covid-19.

«Головне питання: чи діє вакцина на цей різновид? Наявна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу. Дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму “Омікрон”. Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті», ‒ пояснюють у МОЗ.

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