Лише 8% львів’ян вакциновані від коронавірусу бустерною дозою

Тільки 8% мешканців Львова, які пройшли повний курс covid-вакцинації, поновили свій захист бустерним щепленням. Про це під час пресконференції 6 вересня повідомила керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька, передає Львівський портал.

Основний курс імунізації передбачає два щеплення проти коронавірусу, які роблять з певним інтервалом. Станом на початок вересня його пройшли 67% львів’ян. Лише одне щеплення зробили 70% містян.

Натомість показник бустерної вакцинації, який поновлює рівень антитіл до Covid-19, є зовсім незначний. Так, наразі тільки 8% львів’ян отримали першу бустерну дозу. Другий і останній бустер почали робити лише в серпні, його мають 240 людей.

Водночас Леся Кобецька припустила, що нова хвиля коронавірусу, вже почалась на Львівщині, може бути слабшою у порівнянні з попередніми саме завдяки вакцинації. Втім вона закликала мешканців не нехтувати своїм здоров’ям і йти робити щеплення.

«Якщо порівнювати всі хвилі коронавірусу, то ця хвиля, думаю, може бути легшою, адже ми максимально провакцинувалися. Я б взагалі говорила про те, що позбутися Covid-19 ми зможемо лише тоді, коли повністю провакцинуємось», – сказала очільниця міського управління охорони здоров’я.

Зазначимо, для того, аби зробити covid-щеплення, слід звернутись до свого сімейного лікаря, адже центри масової вакцинації не працюють через війну. Медик скерує вас на процедуру, зокрема й у вашій поліклініці.

Зараз у Львові є доступні три covid-вакцини: китайська CoronaVac, бельгійська Johnson & Johnson, яку привезли в Україні взагалі вперше, а також американська Pfizer. Щоправда, остання вже закінчуються, втім протягом найближчих десяти днів її запаси мають поповнити.

За даними МОЗ, перше бустерне щеплення від коронавірусу роблять всім українцям віком від 18 років, від базового курсу вакцинації яких минуло більше 6 місяців. Другу бустерну дозу варто робити всім громадян віком 60+ мінімум через чотири місяці після першого бустера, а також особам із хронічними захворюваннями віком 18-59 років.

Щеплення дітям в Україні роблять вакциною Pfizer. Малечі бустерні covid-щеплення робити не потрібно.

Наявність незначної інфекції чи застуди не є протипоказаннями до вакцинації. До прикладу, в США дітей щеплюють навіть при підвищеній температурі та ознаках ГРВІ.

Як писав Львівський портал, нова хвиля коронавірусу на Львівщині розпочалася у першій половині серпня. Тоді за тиждень кількість нових хворих виросла відразу на 30%. Також за тиждень від недуги померли троє людей.

Упродовж серпня і до початку вересня у Львові з коронавірусом госпіталізували 122 людей. Ще 900 львів’ян перехворіли вдома у досить легкій формі. Через старт нової covid-хвилі у Львові можуть повернути масковий режим.

Також наприкінці липня в Україні офіційно виявили новий штам «Омікрону», який називають типом «ВА.5». Перших сімох хворих зафіксували у Чернівецькій області, однак у МОЗ не виключають, що цей штам уже поширився іншими областями. На Львівщині саме цей тип вірусу запідозрили у 30 людей, однак лабораторно він не підтвердився.

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