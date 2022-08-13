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На Львівщині фіксують нову хвилю захворювань на коронавірус

Андрій Котенський

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На Львівщині розпочалася нова хвиля коронавірусу. На початку тижня в області зафіксували 218 випадків захворювання. За останній тиждень кількість нових хворих зросла на 30%. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

На сьогодні 134 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні із захворюванням на коронавірус. З них 7 – діти.

Найбільше хворих у Львівському, Дрогобицькому і Золочівському районах.

Громадянам нагадують, що найкращий захист від коронавірусу – вакцинація.

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