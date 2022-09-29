Втрати Росії сягають мінімум 150 тисяч військових вбитими і пораненими, – Резніков

За сім місяців війни в Україні Російська Федерація втратила загалом близько 150 тисяч своїх військових вбитими і пораненими. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Втрати особового складу Росії фіксує не лише Генштаб, але й іноземні країни, зокрема США та Велика Британія. За останніми даними України, на війні загинули вже 58 580 російських військових.

За словами Олексія Резнікова, дані іноземних партнерів зазвичай є нижчими на 10%. Загальні втрати РФ зараз оцінюють 150 тисяч військових.

«Наші британські партнери орієнтовно на 10% занижують наші оцінки, але порядок цифр – це 50 чи 55 тисяч убитих за час відкритої стадії російсько-української війни. Можна застосовувати будь-які коефіцієнти, 1:2, 1:3, але це реальні коефіцієнти вбитих до поранених. Вони втратили від 50 тисяч убитими та щонайменше 100 тисяч пораненими. Причому це були підготовлені вояки», – наголосив міністр оборони України.

Зазначимо, що коли на початку серпня Генштаб заявляв про понад 41 тисячу вбитих російських військових, Пентагон оцінював втрати Росії на рівні 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

Водночас Олексій Резніков додав, що оголошена в Росії «часткова мобілізація» не була несподіванкою для військового керівництва України, яке розуміло рівень втрат особового складу ворога.

«Абсолютно логічна реакція військово-політичного керівництва Кремля – почати заповнювати ці втрати… «Часткова» мобілізація в РФ не була для нас новиною, тому що ми достеменно знаємо реальні втрати російських військ. Ми можемо помилятися десь на 10%, тому що є тіла, які просто згорають у танках, є тіла, які вони усе-таки забирають (так було принаймні в елітних підрозділах)», – зауважив він.

Як повідомляв Львівський портал, так звану «часткову мобілізацію» оголосив президент РФ Владімір Путін під час свого звернення до росіян 21 вересня. Того ж дня вона й розпочалась.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів, яких відправлять на війну проти України. Втім в офіційному указі президента РФ пункт із кількістю мобілізованих засекретили. ЗМІ писали, що в документі йдеться цифра у 1-1,2 мільйона чоловіків.

За даними Генштабу, за вісім днів у Росії мобілізували вже понад 100 тисяч чоловіків. РФ кидає на війну мобілізованих без підготовки, в’язнів, людей, які не проходили службу в армії, не мають бойового досвіду та навіть осіб із інвалідністю, онкохворих та з вікової категорії 60+.

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