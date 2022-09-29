В Україні ліквідували 58 580 окупантів

Протягом доби 28 вересня українська армія знищила ще 430 окупантів, 13 їхніх танків, 20 бойових броньованих машин і 6 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 29 вересня втрати Росії на війні проти України становлять:
- особового складу – 58 580 осіб ліквідовано (+430);
- танків ‒ 2325 одиниць (+13);
- бойових броньованих машин ‒ 4909 одиниць (+20);
- артилерійських систем – 1385 одиниць (+4);
- РСЗВ – 331 одиниця (+0);
- засоби ППО – 175 одиниць (+0);
- літаків – 262 одиниці (+0);
- гелікоптерів – 224 одиниці (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 одиниць (+6);
- крилаті ракети – 246 одиниць (+4);
- кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 одиниця (+9);
- спеціальна техніка – 131 одиниця (+0).
Найбільших втрат минулої доби ворог поніс на Краматорському та Донецькому напрямках.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За оцінками Пентагону, на початку серпня загальні втрати РФ за час повномасштабної війни сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими. Нових актуальних на зараз даних американці ще не озвучували.
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Наталя Дуляба