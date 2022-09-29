Ядерний ризик з боку Росії є, але питання викликає стан цієї зброї, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї існує, втім не виключає, що вона може перебувати у незадовільному стані. Про це він сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психоне. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися. Його можна донести і “Іскандерами”, і “Калібрами”, і літаками. Якої вони якості та стану, у мене запитання», – заявив Резніков.

Разом із тим він розповів, що від другого президента Леоніда Кравчука дізнався, що якби Україна не передала Росії свою ядерну зброю у 1997 році, то її все одно довелось утилізувати через вихід терміну придатності. Тому Олексій Резніков не виключає, що ядерний арсенал РФ може бути у неналежному стані.

«Тоді нашу ядерну зброю все одно треба було б списувати та утилізувати. Ми всю її віддали Росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії? Наші ракети “Сатана” у Росії ще є на озброєнні, ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам?… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там», – зауважив міністр оборони України.

Також Олексій Резніков вважає, що навіть такими серйозними погрозами як ядерна зброя українців уже не залякати.

Як повідомляв Львівський портал, після оголошення «часткової мобілізації» в Росії Владімір Путін знову пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван сказав, що адміністрація Байдена непублічно попередила Кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати «катастрофічні наслідки» для Росії. Крім того, США вже заявили, що мають план дій, якщо РФ таки застосує ядерну зброю.

Про те, що ядерний шантаж Путіна не спрацює, говорила й прем’єрка Великої Британії Ліз Трасс.

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