США попередили Кремль про катастрофічні наслідки за застосування ядерної зброї

Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно попередила Кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати «катастрофічні наслідки» для Росії. Про це сказав у телеефірі радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, пише Європейська правда.

Салліван зазначив, що останні ядерні погрози Путіна «варто сприймати вкрай серйозно».

«Ми донесли до Кремля – приватно, на дуже високому рівні – що будь-яке застосування ядерної зброї буде мати для Росії катастрофічні наслідки, що США та наші союзники дадуть рішучу відповідь. І ми дуже чітко й детально пояснили, які наслідки це може мати», – сказав він.

Салліван додав, що США у тому числі публічно заявили про готовність рішуче відреагувати та продовжувати підтримку України, у тому числі у її спробах повернути загарбані Росією території.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Путін пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Нагадаємо, Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Напередодні так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації. Після цього з такою ініціативою виступили окупанти з Херсонщини.

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