Прем’єрка Британії про ядерний шантаж Путіна: це не спрацює

Прем’єрка Британії Ліз Трасс назвала «бряцанням зброєю» ядерні погрози президента Росії Владіміра Путіна та заявила, що цей шантаж «не спрацює». Про це вона заявила під час виступу на Генасамблеї ООН, пише Європейська правда.

Трасс виступала через кілька годин після дистанційного виступу президента України Володимира Зеленського. На початку промови вона відзначила, що зараз геополітика увійшла в нову епоху і це вимагає принциповості та рішучої позиції від країн, які вірять у засадничі принципи ООН.

«Цього ранку ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні провали. Він вирішив продовжувати зусилля, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, для якого не існує прав і свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та бряцання зброєю. Це не спрацює», – заявила Ліз Трасс.

Вона також пообіцяла зберігати та збільшувати військову підтримку для України так довго, як це буде необхідно.

Прем’єрка Британії закликала лідерів країн не йти на якісь компроміси на користь РФ, незважаючи труднощі через захмарні ціни на енергоносії.

Окрему частину промови вона присвятила протистоянню між демократичними й авторитарними моделями держави, зауважуючи, що демократії для того, аби довести свою життєздатність і перевагу, мають знайти спосіб забезпечувати добробут та безпеку для своїх громадян.

Зазначимо, перед цим Трасс у спільній заяві з президенткою Єврокомісії назвала рішення Путіна про мобілізацію свідченням провалу російського вторгнення в Україну.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також став погрожувати Заходу ядерною зброєю.

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