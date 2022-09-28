Після вибухів Росія забрала флот і авіацію з Криму, – розвідка

Після того, як на військових базах росіян в окупованому Криму прогриміла серія вибухів, із півострова на територію РФ передислокували частину флоту й авіації. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Відомо, що частину Чорноморського флоту передислокували в Новоросійськ, а авіацію – по аеродромах на території Росії. Все це окупанти зробили, аби уникнути нових втрат.

«Були проведені заходи на Чорноморському флоті, тож той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу ЧФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, судна постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська, щоб уникнути ударів», – розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Зазначимо, у Силах оборони півдня нещодавно пояснювали, що перебазування ворожих підводних човнів із окупованого Севастополя до Новоросійська не означає, що ракетна загроза бодай частково зникла. Навіть звідти російські « Калібри» летять на відстань до 2500 км. Те ж стосується й авіації, яка часто запускає ракети, навіть не заходячи у повітряний простір України.

Щодо угруповання ворожих військ у Криму, то за словами Скібіцького, воно не змінилось. Втім свою авіацію Росія теж перемістила на територію РФ, а також перекинула на півострів додаткові сили і засоби ППО, аби посилити протиповітряну оборону.

При цьому представник воєнної розвідки України зазначив, що російські війська в Криму стали уважніше ставитися до таких понять як «терористична загроза», «загроза з повітря», тому постійно відпрацьовують їх під час своїх навчань.

Зараз російська армія продовжує переміщати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст. Його охорону посилили ще з початку повномасштабної війни завдяки ППО та особливому контррозвідувальному режиму.

Нагадаємо, регулярні вибухи, які відбувались у серпні на військових об’єктах Росії в окупованому Криму, назвали «бавовною». Активісти підрахували, що лише за три тижні на півострові сталось 27 таких випадків.

Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині та успішних дій на півдні у середині вересня окупанти почали терміново евакуйовувати свої родини з Криму і потайки продавати свою нерухомість.

Через кілька днів після оголошення в Росії «часткової мобілізації» окупаційна влада в Криму, за неофіційними даними, роздала повістки 60 тисячам чоловіків. Особливу увагу приділяють саме представникам киримли – корінному народу півострова.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошена у Росії «часткова мобілізація» – це свідома політика Кремля, спрямована на геноцид корінних народів Криму, Кавказу та Сибіру.

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