В окупованому Криму нарахували щонайменше 27 випадків «бавовни»

Кримськотатарський ресурсний центр нарахував мінімум 27 випадків «бавовни», які почалися на півострові з 9 серпня. Про це повідомила громадська організація на своєму сайті.
Так, за останні тижні в українському Криму, який тимчасово окупувала росія, нарахували щонайменше 27 випадків «бавовни». Всіх їх зобразили на карті.
Місця та результати вибухів у Криму:
- Військовий аеродром у Новофедорівці / 09.08.2022
Знищено: літаки Су-27 – 8 одиниць, Су-30 – 4 одиниці, Су-24 – 5 одиниць, гелікоптери Мі-8 –6 одиниць, літак Іл-20
+ 4 склади з боєприпасами для літаків.
Інформація підтверджена
2. Села Травневе (Майське) та Азовське / 16.08.2022
Знищено: склад з боєприпасами, пошкоджено залізничне полотно.
Інформація підтверджена
3. Військовий аеродром в Гвардійському / 16.08.2022
Знищено: літак Су-24, ще два пошкоджено.
Інформація на 100% не підтверджена
- Керч / 18.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО рф
Інформація про втрати та заподіяну шкоду уточнюється
- Військовий аеропорт «Бельбек» / 18.08.2022
Інформація про втрати та заподіяну шкоду уточнюється
- Євпаторія – 3 рази / 19.08.2022 та 20.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО
- Севастополь – 5 разів / 19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022
Влучання дрона у будівлю штабу Чорноморського флоту рф
Інформація підтверджена
Вибухи біля Нахімовського училища
- Оленівка / 20.08.2022
Інформація про роботу ППО
- Бахчисарай / 20.08.2022
Інформація про вибухи та роботу ППО
- Село Молочне / 20.08.2022
Інформація про роботу ППО
- Алупка / 21.08.2022
Інформація про вибухи та роботу ППО
- Саки / 21.08.2022
Інформація про вибухи та роботу ППО
- Євпаторія / 21.08.2022
Інформація про вибухи та роботу ППО
- Новофедорівка / 21.08. 2022
Інформація про роботу ППО
- Балаклава / 22.08.2022
Інформація про роботу ППО
- Форос / 22.08.2022
Інформація про роботу ППО
- Красноперекопськ / 22.08.2022
Інформація про роботу ППО
- Севастополь – 3 рази / 23.08.2022
Довідково: Кримськотатарський ресурсний центр – громадська організація, яку створили у 2015 році після того, як росія окупувала Крим. Вона не лише захищає права кримськотатарського народу, розвиває освітні й культурні проекти, а й сприяє якнайшвидшій де окупації й реінтеграції півострова.
Так, ця організація документує випадки порушення прав людини у Криму, інформує про них міжнародну спільноту, надає правову, соціальну і гуманітарну допомогу для політичних в’язнів та членів їхніх сімей, готує нових публічних дипломатів кримськотатарського народу.
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Наталя Дуляба