В окупованому Криму нарахували щонайменше 27 випадків «бавовни»

Кримськотатарський ресурсний центр нарахував мінімум 27 випадків «бавовни», які почалися на півострові з 9 серпня. Про це повідомила громадська організація на своєму сайті.

Так, за останні тижні в українському Криму, який тимчасово окупувала росія, нарахували щонайменше 27 випадків «бавовни». Всіх їх зобразили на карті.

Місця та результати вибухів у Криму:

Військовий аеродром у Новофедорівці / 09.08.2022

Знищено: літаки Су-27 – 8 одиниць, Су-30 – 4 одиниці, Су-24 – 5 одиниць, гелікоптери Мі-8 –6 одиниць, літак Іл-20

+ 4 склади з боєприпасами для літаків.

Інформація підтверджена

2. Села Травневе (Майське) та Азовське / 16.08.2022

Знищено: склад з боєприпасами, пошкоджено залізничне полотно.

Інформація підтверджена

3. Військовий аеродром в Гвардійському / 16.08.2022

Знищено: літак Су-24, ще два пошкоджено.

Інформація на 100% не підтверджена

Керч / 18.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО рф

Інформація про втрати та заподіяну шкоду уточнюється

Військовий аеропорт «Бельбек» / 18.08.2022

Інформація про втрати та заподіяну шкоду уточнюється

Євпаторія – 3 рази / 19.08.2022 та 20.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

Севастополь – 5 разів / 19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022

Влучання дрона у будівлю штабу Чорноморського флоту рф

Інформація підтверджена

Вибухи біля Нахімовського училища

Оленівка / 20.08.2022

Інформація про роботу ППО

Бахчисарай / 20.08.2022

Інформація про вибухи та роботу ППО

Село Молочне / 20.08.2022

Інформація про роботу ППО

Алупка / 21.08.2022

Інформація про вибухи та роботу ППО

Саки / 21.08.2022

Інформація про вибухи та роботу ППО

Євпаторія / 21.08.2022

Інформація про вибухи та роботу ППО

Новофедорівка / 21.08. 2022

Інформація про роботу ППО

Балаклава / 22.08.2022

Інформація про роботу ППО

Форос / 22.08.2022

Інформація про роботу ППО

Красноперекопськ / 22.08.2022

Інформація про роботу ППО

Севастополь – 3 рази / 23.08.2022

Довідково: Кримськотатарський ресурсний центр – громадська організація, яку створили у 2015 році після того, як росія окупувала Крим. Вона не лише захищає права кримськотатарського народу, розвиває освітні й культурні проекти, а й сприяє якнайшвидшій де окупації й реінтеграції півострова.

Так, ця організація документує випадки порушення прав людини у Криму, інформує про них міжнародну спільноту, надає правову, соціальну і гуманітарну допомогу для політичних в’язнів та членів їхніх сімей, готує нових публічних дипломатів кримськотатарського народу.

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