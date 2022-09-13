Окупанти терміново евакуйовують родичів із Криму і півдня України, – розвідка

Успіхи української армії змусили окупантів взятись за негайну евакуацію своїх родин із захопленого Криму та півдня України. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, російські окупанти почали терміново переселяти свої родини із Криму та півдня України назад у РФ. Причиною такого поспіху стали успіхи ЗСУ на фронті.

«Попри запевнення місцевих у тому, що на півострові перебувати безпечно, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин таємно намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова», – кажуть в українській розвідці.

Разом із тим окупаційна «влада» заборонила іншим продавати житло, обмежила пересування кримським мостом та всіляко намагається закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії української армії.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що наступ ЗСУ у Херсонській області просувається повільніше, ніж у Харківській, бо в цьому сільськогосподарському регіоні росіяни можуть займати дещо кращі оборонні позиції.

Водночас Резніков розповів, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області пройшов «набагато краще, ніж очікувалося». Він порівняв його із зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом», і знаком того, що Росію можна перемогти. Але міністр підкреслив, що святкувати перемогу ще зарано, адже росіяни можуть ще піти у наступ.

Дотепер офіційно відомо, що на Херсонщині українські військові звільнили близько 500 кв км території, лінію фронту вдалося посунути від 4 до 12 км.

12 вересня Оперативне командування «Південь» заявило, що на Південнобузькому напрямку російські окупаційні війська намагаються організувати власний контрнаступ, обстрілюють підрозділи ЗСУ за підтримки авіації.

Також нещодавно стало відомо, що на окуповану Херсонщину прибули близько 1300 «кадирівців». У ЗСУ кажуть, що вони виконують функцію «загороджувальних загонів» – стоятимуть зі зброєю за спинами російських солдатів та погрожуватимуть розстрілом усім, хто спробує втекти з фронту.

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