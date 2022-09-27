У МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус

За останній тиждень, з 19 по 25 вересня, в Україні виявили 44 тисячі нових хворих на коронавірус. Про це йдеться у Facebook Міністерства охорони здоров’я.

За вказаний період в Україні зафіксували 44 137 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 5882, медпрацівників – 1030). Це на 7454 випадків більше, ніж зафіксували за минулий звітний тиждень.

Крім того, госпіталізовано – 6 667 осіб, летальних випадків – 161, одужало – 23 591 особи.

Також за тиждень 110 329 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 18,2% становлять перші дози, 7,6% – другі дози, 68,2% – перші бустерні дози, 6% – другі бустерні дози.

Як повідомляв Львівський портал, нова хвиля коронавірусу на Львівщині розпочалася у першій половині серпня. Тоді лише за тиждень кількість нових хворих виросла відразу на 30%.

Через старт нової covid-хвилі у Львові можуть повернути масковий режим.

Рівень охоплення бустерним щепленням у Львові сягає лише 8%, тому медики закликають вакцинуватись. Зробити це можна у своїй поліклініці, попередньо звернувшись до свого лікаря.

Зараз у Львові є доступні три covid-вакцини: китайська CoronaVac, бельгійська Johnson & Johnson, яку привезли вперше, а також американська Pfizer.

Додамо також, що наприкінці липня в Україні офіційно виявили новий штам «Омікрону», який називають типом «ВА.5». На Львівщині саме цей тип вірусу запідозрили у 30 людей, однак лабораторно він поки не підтвердився.

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