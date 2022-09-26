На кордоні із Грузією черга з російських чоловіків сягала 20 км

На кордоні з Грузією зафіксовано величезної черги чоловіків, які втікають з Росії від мобілізації. Судячи із опублікованих кадрів, автомобілі стоять в декілька рядів і за даними очевидців розтягнулися на 20 км, аж до Владикавказу.

Також відомо, що у прикордонних пунктах пропуску Грузії збільшують кількість митників і прикордонників, аби пришвидшити масову втечу росіян, які не хочуть бути відправлені на смерть в Україну.

Подібна втеча чоловіків із росії зафіксована у всіх пунктах пропуску з сусідніми країнами, куди ще дозволений виїзд рашистів.

Деякі росіяни намагаються перетнути кордон пішки.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також став погрожувати Заходу ядерною зброєю.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів. Їх відправлять на війну проти України.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що «часткова мобілізація» в Росії була очікуваною і вона нічого не змінить у планах України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що Україну не злякати «частковою мобілізацією» росіян, що українська армія знищить усіх, хто вторгнеться на нашу землю чи добровільно, чи за мобілізацією.

Мобілізація на Росії спостерігається спротивом, стріляниною, підпалами і затриманнями. Водночас чоловіки бояться виходити на мітинги протесту, бо їх затримують і масово вручають повістки.

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