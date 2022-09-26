Стрілянина, підпали і затримання. На Росії триває спротив мобілізації

На Росії триває хвиля спротиву мобілізації на війну проти України. У місті Усть-Ілімськ Іркутської області рф чоловік відкрив вогонь у військкоматі, а в Рязані невідомий підпалив себе на автовокзалі, повідомляє Громадське.

Внаслідок стрілянини у військкоматі в Усть-Ілімську був поранений військовий комісар Олександр Єлісєєв. Він проводив інструктаж мобілізованих, коли один із них вистрілив йому в спину.

Як зазначається, начальник військкомату Єлісєєв перебуває у вкрай тяжкому стані. У нього встигли вистрілити 6 разів.

Стрільця затримали. Ним виявився 25-річний місцевий житель, який відрекомендувався Русланом Зініним. Після допиту та висунення обвинувачення на нього чекає психолого-психіатрична експертиза.

Тим часом у Рязані на автовокзалі невідомий чоловік здійснив самопідпал. Як зазначають російські ЗМІ, він кричав, що не хоче брати участь у «спецоперації» проти України.

Це не єдині такі випадки спротиву «частковій мобілізації» в рф. За підрахунками «Медузи», з 21 вересня у росії також підпалили військові комісаріати у Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Оренбурзькій, Амурській, Калінінградській, Ленінградській, Волгоградській областях, а також у Забайкальському, Хабаровському, Красноярському краях і в Мордовії.

Підпалювали також місцеві адміністрації та філіал партії «Єдина росія» у Башкортостані.

У російській республіці Дагестан спалахнули протести проти мобілізації. Спершу демонстранти перекрили федеральну трасу, а згодом вийшли на протест у столиці – Махачкалі.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також став погрожувати Заходу ядерною зброєю.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів. Їх відправлять на війну проти України.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що «часткова мобілізація» в Росії була очікуваною і вона нічого не змінить у планах України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що Україну не злякати «частковою мобілізацією» росіян, що українська армія знищить усіх, хто вторгнеться на нашу землю чи добровільно, чи за мобілізацією.