Кіріл заявив, що загибель на війні в Україні «змиває всі гріхи»

Патріарх РПЦ Кирил на недільній проповіді 25 вересня заявив, що жертва «при виконанні військового обов’язку» «змиває всі гріхи». Про це пише Українська правда з посиланням на Медузу і SOTA.

«Ми знаємо, що сьогодні багато хто гине на полях міжусобної брані. Церква молиться за те, щоб брань ця закінчилася якнайшвидше, щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбивчій війні. І водночас церква усвідомлює, що якщо хтось, спонукуваний почуттям обов’язку, необхідністю виконати присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов’язку, то він, безсумнівно, здійснює діяння, рівносильне жертві. Він себе приносить у жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина зробила», – сказав глава РПЦ.

Зазначимо, що проти патріарха Кіріла влітку санкції ввели Велика Британія та Канада. Глава РПЦ мав увійти і до санкційних списків ЄС, але не потрапив через позицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомляв Львівський портал, Глава РАЦ Кіріл (він же Володимир Гундяєв) займає відверто антиукраїнську позицію і пропагує свої відверто викривлені й маніпулятивні ідеї серед росіян. Він підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого і заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала.

У неділю прощення, 6 березня 2022 року, Кіріл виправдав російський напад на Україну, заявивши що необхідно стати на бік «Донбасу», де, за його словами, 8 років нібито йде геноцид (геноцид на землях, які під контролем російських терористів), і де Україна нібито нав’язує населенню гей-паради.

Також Кіріл каже прихожанам своєї церкви, що «Росія має право застосовувати силу проти України, що РФ та Україна – одна країна, що окремого українського народу не існує, що вороги Росії та самого Бога розділяють українців та росіян і що це не диктатор Путін, а Захід нацьковує українців на росіян».

Вбивства мирного населення і знищення міст в Україні Кірілу, вочевидь, не шкода, бо він вважає, що то – плата за розширення НАТО, створення Православної церкви України. Мало того, звірства у Бучі лідер московської секти охрестив «подвигом російських солдат».

У 2014 році цей піп глаголив, що Росія не становить військової небезпеки для України. А після анексії Криму та окупації частини Донбасу заявив, що АТО – це війна з метою викорінення православ’я, організованою католиками та православними розкольниками.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.