Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти росії: Кирила в них немає

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго. Про це в Твіттері повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

За його словами, санкційні обмеження не поширюватимуться на голову російської православної церкви Кирила.

«6-й пакет санкцій проти рф затверджений послами ЄС – без персональних санкцій проти патріарха Кирила», – написав Джозвяк.

Також журналіст зауважив, що деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю.

Як повідомлялося, напередодні лідери країн Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти російської федерації, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення Сбербанку від системи SWIFT.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.