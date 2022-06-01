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Угорщина вимагає виключити патріарха Кирила зі санаційного списку, – ЗМІ

Ольга Денисяка

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На засіданні послів країн ЄС у Брюсселі Угорщина висунула вимогу виключити главу російської православної церкви патріарха кирила зі списку людей, на яких мають накласти санкції. Відтак вона затримує ухвалення шостого пакета санкцій. Як повідомляє hromadske, про це пише Bloomberg із посиланням на слова чиновників, які поінформовані про стан переговорів за закритими дверима.

Крім того, Угорщина висунула кілька зауважень, пов’язаних із частковим нафтовим ембарго, який 31 травня погодила Європейська рада. Відтак терміни схвалення шостого пакета санкцій послами країн ЄС невідомі, як зазначили співрозмовники Bloomberg.

31 травня в ЄС погодили шостий пакет санкцій проти рф, який передбачатиме часткове нафтове ембарго для росії та відключення найбільшого банку рф «Сбербанку» від SWIFT. Заборона охоплює понад 2/3 імпорту нафти з росії.

Ухвалити це рішення не могли понад місяць, зокрема через Угорщину, яка заявляла, що нафтове ембарго завдасть надто великої шкоди економіці країни. Врешті ЄС довелось іти на поступки й не обмежувати в новому пакеті санкцій постачання російської нафти трубопроводом, яким користується зокрема Угорщина.

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