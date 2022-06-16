Британія наклала санкції на патріарха кіріла

Великобританія ввела санкції проти глави РПЦ патріарха кіріла (Володимира Гундяєва) та ще низки осіб за війну росії проти України. Про це пише Європейська правда з посиланням на міністерку закордонних справ Британії Ліз Трасс.

«Сьогодні ми застосовуємо заходи проти тих, хто уможливлює війну путіна проти України та невимовні страждання, включно з примусовим вивезенням та усиновленням дітей. Ми продовжимо невтомно захищати свободу і демократію та підтримувати тиск на путіна, доки Україна побачить успіх», – заявила Ліз Трасс.

Окрім патріарха кіріла, під санкції потрапила уповноважена рф із прав дітей Марія Львова-Бєлова у зв’язку з примусовим вивезенням росією близько 2000 українських дітей з окупованих територій Луганщини та Донеччини, а також через створення процедури, що спрощує їхнє всиновлення у росії.

Це також депутат московської думи Сергєй Савостьянов, який публічно підтримує російську агресію; президент і член правління авіакомпанії «Волга-Днепр» Алексєй Ісаякін, оскільки компанія залучена до важливої логістики в інтересах держави; чотири полковники з 64 окремої мотострілецької бригади, яка «відзначилася» злочинами проти цивільного населення у Бучі, а також члени так званого «Комітету порятунку за мир та порядок» – колаборантського утворення у Херсонській області.

Санкції передбачають замороження активів та забороняють британським громадянам і компаніям мати справу з коштами чи ресурсами, які знаходяться у володінні чи контролюються підсанкційними особами, надавати їм якісь кошти чи економічні ресурси як на території Британії, так і у світі. Також введено заборону на поїздки.

Як повідомляв Львівський портал, патріарх кіріл мав увійти до санкційних списків ЄС, але не потрапив до них через позицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Глава рпц кіріл (він же Володимир Гундяєв) займає відверто антиукраїнську позицію і пропагує свої відверто викривлені й маніпулятивні ідеї серед росіян. Він підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну 24 лютого і заявив, що росія ніколи ні на кого не нападала.

У 2014 році цей піп глаголив, що росія не становить військової небезпеки для України. А після анексії Криму та окупації частини Донбасу заявив, що АТО – це війна з метою викорінення православ’я, організованою католиками та православними розкольниками.

На цьому антиукраїнська діяльність кіріла, на якого в Україні досі працює близько 12 тисяч парафій, не припинилася. У 2017-му він вручив церковні ордени Аксьонову і Констянтинову – колаборантам, які сприяли окупації українського Криму. У 2019 році він не бачив гріха у вбивствах майданівців в Одесі.

У неділю прощення, 6 березня 2022 року, кіріл виправдав російський напад на Україну, заявивши що необхідно стати на бік «Донбасу», де за його словами 8 років нібито йде геноцид (геноцид на землях, які під контролем російських терористів), і де Україна нібито нав’язує населенню гей-паради.

Також кіріл каже прихожанам своєї церкви, що «росія має право застосовувати силу проти України, що рф та Україна – одна країна, що окремого українського народу не існує, що вороги росії та самого Бога розділяють українців та росіян і що це не диктатор путін, а Захід нацьковує українців на росіян».

Вбивства мирного населення і знищення міст в Україні кірілу, вочевидь, не шкода, бо він вважає, що то – плата за розширення НАТО, створення Православної церкви України. Мало того, звірства у Бучі лідер моковської секти охрестив «подвигом російських солдат».

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