Патріарх Кіріл несе єрєсь, що росія «ні на кого не нападала»

Голова російської православної церкви, московський патріарх Кіріл, він же Володимир Гундяєв, після підтримки вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року, яке він називав справедливим, видав нову єресь, що росія ніколи ні на кого не нападала.

«Ми ні з ким не хочемо воювати, росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивовижно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої межі», – видав московський піп під час проповіді в Архангельському соборі Кремля на дев’ятий день після Великодня.

Варто нагадати, що в 2014 році цей піп глаголив, що росія не становить військової небезпеки для України. А після анексії Криму та окупаціюю частини Донбасу заявив, що АТО – це війна з метою викорінення православ’я, організованою католиками та православними розкольниками.

На цьому антиукраїнська діяльність Кіріла, на якого в Україні досі працює близько 12 тисяч парафій, не припинилася. У 2017 році він вручив церковні ордени Аксьонову і Констянтинову – колаборантам, які сприяли окупації українського Криму.

У 2019 році він не бачив гріха у вбивствах майданівців в Одесі…

У неділю прощення, 6 березня 2022 року, Кіріл виправдав російський напад на Україну, заявивши що необхідно стати на бік «Донбасу», де за його словами 8 років нібито йде геноцид (геноцид на землях які під контролем російських терористів – ред), і де Україна нібито нав’язує населенню гей-паради…

Ще Кіріл каже рабам своєї церкви, що «росія має право застосовувати силу проти України, що Росія та Україна – одна країна, що окремого українського народу не існує, що розділяють українців та росіян — вороги Росії та Бога, і що це не диктатор путлєр, а захід нацьковує українців на росіян…

Вбивства мирного населення і знищення міст в Україні Кірилу не шкода, бо як виявилося – то плата за розширення НАТО, створення ПЦУ і таки захистом російської мови в Україні. Мало того, звірства у Бучі лідер моковської секти охрестив «подвигом російських солдат».

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