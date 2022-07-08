Канада ввела санкції проти патріарха кіріла

Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною росії проти України. Про це пише Європейська правда.

В уряді Канади кажуть, що додані до санаційного списку 29 осіб – це представники російських джерел дезінформації та пропаганди, а також 15 компаній, залучених до цієї діяльності.

Зокрема, у списку опинились Владімір Гундяєв (патріарх кіріл), речниця МЗС рф Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

До переліку юридичних осіб, на яких накладають санкції, потрапили «Роскомнадзор», «Россия 1», «НТВ», «Россия 24», Vesti.Ru, RT, Sputnik, «Россотрудничество», інформагентства ТАСС і REGNUM, «Газпром медіа», «Национальная медиа группа», Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, «Смотрим».

Як повідомляв Львівський портал, першою у Європі санкції проти патріарха кіріла ввела Велика Британія. Глава РПЦ мав увійти і до санкційних списків ЄС, але не потрапив через позицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Глава рпц кіріл (він же Володимир Гундяєв) займає відверто антиукраїнську позицію і пропагує свої відверто викривлені й маніпулятивні ідеї серед росіян. Він підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну 24 лютого і заявив, що росія ніколи ні на кого не нападала.

У 2014 році цей піп глаголив, що росія не становить військової небезпеки для України. А після анексії Криму та окупації частини Донбасу заявив, що АТО – це війна з метою викорінення православ’я, організованою католиками та православними розкольниками.

На цьому антиукраїнська діяльність кіріла, на якого в Україні досі працює близько 12 тисяч парафій, не припинилася. У 2017-му він вручив церковні ордени Аксьонову і Констянтинову – колаборантам, які сприяли окупації українського Криму. У 2019 році він не бачив гріха у вбивствах майданівців в Одесі.

У неділю прощення, 6 березня 2022 року, кіріл виправдав російський напад на Україну, заявивши що необхідно стати на бік «Донбасу», де за його словами 8 років нібито йде геноцид (геноцид на землях, які під контролем російських терористів), і де Україна нібито нав’язує населенню гей-паради.

Також кіріл каже прихожанам своєї церкви, що «росія має право застосовувати силу проти України, що рф та Україна – одна країна, що окремого українського народу не існує, що вороги росії та самого Бога розділяють українців та росіян і що це не диктатор путін, а Захід нацьковує українців на росіян».

Вбивства мирного населення і знищення міст в Україні кірілу, вочевидь, не шкода, бо він вважає, що то – плата за розширення НАТО, створення Православної церкви України. Мало того, звірства у Бучі лідер моковської секти охрестив «подвигом російських солдат».

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