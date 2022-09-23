Окупанти почали свої псевдореферендуми на захоплених територіях України

У п’ятницю вранці, 23 вересня, кремлівські маріонетки прозвітували про початок так званих «референдумів» у фейкових «Л/ДНР» та в окупованих Херсонській, Запорізькій областях України. Про це повідомляють пропагандистські Риа Новости.

Псевдореферендум на окупованих Росією територіях України щодо їхнього приєднання до складу РФ триватиме з 23 по 27 вересня. «Голосувати» людям пропонують адресно, тобто у них вдома, біля будинків, а в останній день – на «дільницях». Так вирішили зробити «з метою безпеки».

Попередні підсумки фейкових референдумів рашисти збираються оголосити 27-28 вересня.

Пропагандисти пишуть, що в захопленому Мелітополі «референдум» розпочався о 08:00 год., члени «виборчих комісій» вже отримали «бюлетені» і готові йти до людей.

Крім того, російська пропаганда публікує відео, аби продемонструвати масовість фейкових референдумів. Зокрема, на ролику нібито з Херсона показують чергу з декількох десятків людей, які прийшли «голосувати».

Також на відео окремі персони заявляють, що хочуть, аби «Україна увійшла у склад РФ», що вони «нарешті дочекались возз’єднання з Росією».

Як повідомляв Львівський портал, невдовзі після успішного контрнаступу ЗСУ і звільнення Харківщини так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Відразу після фейкових республік цю ініціативу підхопили окупанти з Херсонської області.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.

Також у Держдепі США офіційно озвучили, що організацією псевдореферендумів в окупованій Україні займається перший заступник глави адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко.

Додамо, що із початку повномасштабного вторгнення РФ, захоплення Херсонщини і частини Запорізької області окупанти намагались щонайменше кілька разів провести свої фейкові референдуми. Спочатку на окремих територіях планували це зробити навесні, потім у Кремлі вирішили дочекатись повного захоплення Луганщини і Донеччини, тож перенесли свої референдуми на 11 вересня, згодом – на початок листопада.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.