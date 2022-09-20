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Окупанти на Херсонщині теж хочуть негайного «референдуму» про вступ до РФ

Наталя Дуляба

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Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення «референдуму» про вступ до РФ. Про це пише Українська правда з посиланням на російські пропагандистські Риа Новости.

Пропагандисти стверджують, що 20 вересня так звана «громадська рада Херсонської області» звернулася до окупаційного очільника регіону з ініціативою «негайно провести “референдум” про визнання суб’єктом Російської Федерації».

Під час проведення «референдуму» буде, зокрема, голосування онлайн.

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що окупанти вже проводять консультації з Росією про запуск «референдуму», а також очікують на явку до 80%.

Як повідомляв Львівський портал, 19 вересня стало відомо, що так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що фейковий референдум щодо приєднання так званої «ЛНР» до РФ потрібен лише для того, аби в Росії могли оголосити загальну мобілізацію.

Попри пропагандистські заяви про «взяття під контроль всієї території Луганської області», росіянам за понад пів року повномасштабної війни це так і не вдалося. Також не контролюють окупанти і всю Донеччину.

На початку вересня українські військові перейшли в контрнаступ. Завдяки цьому і діям партизанів вдалося зірвати псевдореферендуми, які готували на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської і частини Запорізької областей. Дотепер ЗСУ звільнили 421 населений пункт на Харківщині і мають успіхи на Донбасі.

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