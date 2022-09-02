Окупанти можуть перенести свій «референдум» на кінець осені, – Гайдай

Окупанти розуміють, що провести свій псевдореферендум щодо приєднання ОРДЛО до росії 11 вересня не вийде, тому задумуються, аби перенести його на кінець осені. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Facebook.

Так, регулярна «бавовна» на Донбасі та філігранна робота українських захисників не дозволяють російським загарбникам провести 11 вересня свої фейкові референдуми на Донбасі.

«Остання дата проведення “референдуму” була 11 вересня, але можу сказати з повною впевненістю, що до цього часу нічого у них нічого не вийде. Так, зараз окупанти кажуть, що планують вийти на адміністративні межі Донецької області 15 вересня. Але за два тижні такий прорив крізь Збройні Сили України вони не зроблять. Тому зараз вже йдеться про те, щоб провести “референдум” ближче до кінця осені. Але кожна “бавовна”, смерть якогось колаборанта, який співпрацює з окупантами, звісно, вносять серйозні зміни у плани росіян», – підкреслив Сергій Гайдай.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ також говорить про те, що рашисти збираються перенести свої «референдуми» на окупованих територіях України на кінець осені. Для того, щоб створити видимість «легітимності» таких заходів під дулом автоматів, кремль хоче залучити своїх спостерігачів, які нібито мають бути незалежними.

«”Незалежними спостерігачами” в уяві москви мають стати місцеві колаборанти, представники “дружніх країн” та громадяни ЄС – агенти російського впливу. Так, вже на сході України перебуває знаменита кремлівська пропагандистка з Італії Сара Реджінелла, яка з 2014 року просуває наративи кремля в Італії», – додають у СтратКомі.

Додамо, що депутат Херсонської облради Сергій Хлань теж заявив, що підготовка окупантів до «референдуму» на Херсонщині провалилась. Наразі загарбники не називають точних дат, але не виключено, що його проведуть наприкінці осені.

Нагадаємо, за останніми даними розвідки на тимчасово окупованих росією територіях України вже практично завершили підготовку до проведення так званих «референдумів» щодо приєднання до рф. Але не виключено, що їх можуть провести у різні дні, а не 11 вересня, коли в росії передбачений єдиний день голосування.

Тим часом в Оперативному командуванні «Південь» вважають, що наступальні дії ЗСУ у цій частині країни можуть спонукати російських окупантів вкотре відкласти свій псевдореферендум або навпаки пришвидшитись і провести його абияк поспіхом.

У Держдепі США заявили, що організацією псевдореферендумів в окупованій Україні займається перший заступник глави адміністрації президента росії Сєргєй Кірієнко.

Відомо також, що більшість мешканців окупованого Маріуполя не збирається брати участь у псевдореферендумі. Тим часом у Запорізькій області загарбники можуть організувати «референдум», залучивши не більше 35% населення, адже решта виїхала на підконтрольні Україні території.

У Херсоні напередодні «референдуму» намагаються підкупити місцевих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.