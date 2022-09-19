Бойовики ОРДЛО хочуть негайних «референдумів» щодо приєднання до Росії

Так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» вимагають негайно ініціювати референдуми про визнання їх суб’єктами Російської Федерації. Про це пише Українська правда з посиланням на пропагандистські Риа Новости.

Російські пропагандисти кажуть, що бойовики звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Вони це пояснюють тим, що «входження до складу Росії зробить безпечною республіку, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя».

Також бойовики «висловили впевненість, що жителі республіки підтримають ініціативу».

На Донеччині, зокрема, запевняють, що псевдореферендум – це «питання не одного дня», говорити про дату зарано.

Зауважимо, що попри пропагандистські заяви про «взяття під контроль всієї території Луганської області», росіянам за понад пів року повномасштабної війни це так і не вдалося. На початку вересня українські військові перейшли в контрнаступ.

Як повідомляв Львівський портал, ще 12 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ мають певні успіхи на Луганщині, однак не став називати звільнені населені пункти, адже там триває зачистка територій. Він вважає, що деокупація області розпочнеться після того, як українські військові звільнять Лиман, що на околиці Донеччини.

13 вересня стало відомо, що російські війська покинули Кремінну, втім ЗСУ у саме місто ще не зайшли. Колаборанти і гауляйтери масово втікають до Росії.

19 вересня Сергій Гайдай повідомив про звільнення від окупантів та зачистку селища Білогорівка.

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