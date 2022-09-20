Кулеба та ОП відреагували на заяви про термінові «референдуми», а індекс Мосбіржі падає

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що псевдореферендуми та мобілізація в РФ нічого не змінять. Про це він написав у Twitter.

Так, Кулеба наголосив, що Росія залишиться країною-агресоркою, попри будь-які свої дії, а Україна продовжить звільняти власні території.

«Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії», – йдеться у повідомленні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав заяви щодо псевдореферендумів «наївним шантажем» та спробами маніпулювати.

Тим часом радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що наміри провести «референдуми» є реакцією Росії на контрнаступ Збройних сил України.

«Росіяни вирішили асиметрично відповісти на контрнаступ. Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях», – написав він.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, на тлі повідомлень про проведення так званих референдумів на території Донбасу та рішення Держдуми додати до Кримінального кодексу Росії понять «мобілізація» та «військовий стан», індекс Московської біржі впав на понад 10% від рівня на момент закриття торгів у понеділок, 19 вересня.

Станом на 15:10 год. у вівторок, 20 вересня, індекс Мосбіржі опустився нижче за 2200 пунктів. Лідери за зниженням: глобальні депозитарні розписки «Тінькофф Груп» – на 9,68%, акції НОВАТЕК – на 9,63%, Polymetal – 9,82%, «Сургутнафтогазу» – на 9,18% та «ЛУКОЙЛА» – на 9,03%.

Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення «референдуму» про вступ до РФ.

Згодом російська окупаційна влада призначила «референдуми» на захоплених регіонах на 23-27 вересня.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що фейковий референдум щодо приєднання так званої «ЛНР» до РФ потрібен лише для того, аби в Росії могли оголосити загальну мобілізацію.

Окрім того, представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що оголошення загальної мобілізації стане значним ударом по режиму Путіна. Молодь у Росії воювати не хоче, тому оголошення загальної мобілізації в РФ ще може зіграти на руку Україні.

Також це фактично означатиме, визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана «спеціальна операція» не досягла результату і те, що йде реальна війна.