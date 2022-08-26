Окупанти майже завершили підготовку до псевдореферендумів, – розвідка

На тимчасово окупованих росією територіях України вже практично завершили підготовку до проведення так званих «референдумів» щодо приєднання до рф. Не виключено, що їх можуть провести у різні дні. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Як розповів представник розвідвідомства Вадим Скібіцький, фейкові референдуми росія може провести у різний час. Тому 11 вересня, єдиний день голосування у рф, – не єдина дата для заходів і псевдоволевиявлення на окупованих українських територіях. У кремлі можуть обрати й інші.

За його словами, проведення так званих референдумів залежить від ситуації на фронті та того, чи зможе ворог зламати спротив українців.

«Якщо говорити про “референдуми”, вони можуть відбутися на різних територіях. По-перше, це так звані “ЛНР” та “ДНР”. Там росія вже дещо визначила їхній статус, визнавши ці незаконні утворення. Зараз йдеться насамперед про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей», – сказав Вадим Скібіцький.

Водночас він додав, що організаційно окупанти вже практично підготувались до пседоголосування на захоплених територіях України. При цьому із перевірками туди регулярно приїжджають російські політики, урядовці чи так звані волонтери, які відповідають саме за підготовку до «референдумів».

«На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до “референдуму”, майже завершені», – відзначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, українські спецслужби ще наприкінці липня заявили, що росія почала активну підготовку до проведення так званих «референдумів» на захоплених територіях України.

На окупованій частині Запоріжжя загарбники активно шукають масовку для проведення акцій на підтримку «референдуму». Про підготовку до нього окупаційна влада заявила на початку серпня.

За останніми даними української розвідки, більшість мешканців окупованого Маріуполя не збирається брати участь у псевдореферендумі.

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