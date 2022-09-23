Одесу атакували іранськими дронами-камікадзе

Одесу з моря атакували іранськими безпілотниками. Один з трьох дронів збили. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Так, у п’ятницю, 23 вересня, над морем Сили ППО збили один безпілотник Shahed-136 іранського виробництва. Ще два дрони-камікадзе влучили в адмінбудівлю та зруйнували її. Рятувальники ліквідовують пожежу.

За даними мера Одеси Геннадія Труханова, дрони також пошкодили чотири житлові будинки. Наразі комунальники допомагають людям із цих помешкань.

За попередніми даними, унаслідок атаки дронів загинув один мирний мешканець.

Нагадаємо, також 23 вересня у небі над Миколаївщиною зенітники збили відразу чотири дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Зазначимо, що іранський дрон-камікадзе Shahed-136 росіяни маркують як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Тепер у ЗСУ кажуть, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, наприкінці серпня США заявили, що Росія закупила та вже отримала першу партію іранських бойових дронів, тому скоро може використати їх проти Збройних Сил України. Тоді американці говорили про іранські дрони дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191, які можна використовувати для розвідки, а також нести ними високоточні боєприпаси для ударів.

Разом із тим американські ЗМІ писали, що росіяни, отримавши першу партію іранських дронів, виявили, що частину з них неможливо використовувати через суттєві несправності.

Військові експерти в США кажуть, що ті сотні ударних дронів, які Росія хоче від Ірану, ймовірно, не змінять ситуацію на полі бою саме через несправності.

Додамо, що Росія попросила Іран надати їй сотні бойових безпілотників ще у середині липня. Невдовзі після цього МЗС Ірану спростувало це, заявивши, що країна не продавала РФ свої бойові дрони під час повномасштабної війни проти України.