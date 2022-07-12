Росія попросила Іран надати їй бойові безпілотники

У Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників. Відповідь Ірану наразі невідома. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Суспільне.

Так, за словами Саллівана, США наразі не володіє інформації щодо рішення влади Ірану, однак вже у липні країна планує провести навчання для військових РФ. Зокрема їх навчатимуть користуватися дронами.

«Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується в прискореному порядку надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння», – додав радник президента.

Також він зазначив, що українські військові мають успіх у використанні бойових безпілотників Bayraktar. США та інші союзники передали ЗСУ чималу кількість менших дронів. Салліван наголосив, що Америка й надалі підтримуватиме Україну.

«Ми продовжуватимемо робити свій внесок, щоб підтримувати ефективну оборону України та допомагати українцям показати, що спроба Росії стерти Україну з карти світу не має успіху», – сказав він.