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Росія попросила Іран надати їй бойові безпілотники

Анастасія Диняк

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У Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників. Відповідь Ірану наразі невідома. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Суспільне.

Так, за словами Саллівана, США наразі не володіє інформації щодо рішення влади Ірану, однак вже у липні країна планує провести навчання для військових РФ. Зокрема їх навчатимуть користуватися дронами.

«Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується в прискореному порядку надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння», – додав радник президента.

Також він зазначив, що українські військові мають успіх у використанні бойових безпілотників Bayraktar. США та інші союзники передали ЗСУ чималу кількість менших дронів. Салліван наголосив, що Америка й надалі підтримуватиме Україну.

«Ми продовжуватимемо робити свій внесок, щоб підтримувати ефективну оборону України та допомагати українцям показати, що спроба Росії стерти Україну з карти світу не має успіху», – сказав він.

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